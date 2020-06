Criança vive terror às mãos de vizinho em Anadia

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Vizinho do menino de 13 anos, o pedófilo convidava-o com frequência para irem jogar futebol. Durante o ano de 2018, após as partidas, e já no vestiário, o homem, de 27 anos, obrigava o menor a tocar-lhe na zona genital e fazia-lhe o mesmo, sempre por baixo da roupa. Dava-lhe ainda beijos na boca. Aconteceu, pelo menos, 10 vezes. O crime foi cometido em Anadia e o arguido foi condenado a seis anos de cadeia.Em tribunal, os pais deste menor disseram que ...