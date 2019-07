Crianças com asma e problemas de pele também estão a receber subsídio por "deficiência"

Médicos de Saúde de todo o País exigiram ao ministro que tutela a Segurança Social, Vieira da Silva, uma "definição clara e urgente" das bonificações aos abonos por deficiência, devido ao aumento significativo de requerimentos feitos por familiares de menores com problemas de saúde comuns, como asma e e outras complicações dermatológicas, dentárias e psicológicas."Chegam-nos cada vez mais pais ou tutores enviados dos serviços de Segurança Social com a indicação para ser pedido ao médico de família o preenchimento do formulário ‘Prova de deficiência’ para menores ‘com problemas comuns (como o uso de óculos de correção, o eczema atópico, a asma ou mesmo problemas dentários) mas que não configuram de todo aquilo que comummente se considera ser uma criança com deficiência", explicam os médicos, que, segundo o Público, não receberam resposta do mininistro até esta segunda-feira.Ao mesmo jornal, a tutela assumiu que o Instituto da Segurança Social tem registado "um acréscimo localizado" destes requerimentos e que está "a averiguar as causas deste aumento", para identificar medidas que venham a ser necessário aplicar. A Segurança Social recordou, ainda, que a bonificação "não se destina em específico a óculos, mas sim a compensar as famílias dos encargos resultantes da sua situação de deficiência das crianças ou jovens" e que é da "total responsabilidade dos médicos" atestar estas situações. "Não cabe aos serviços da Segurança Social contestar pareceres clínicos", reforçou a tutela. O universo de beneficiários tem vindo a aumentar de ano para ano - em 2018, havia 107 mil crianças e jovens a receber bonificação por deficiência, quase duas vezes mais do que os números de 2005.O número de requerimentos disparou quando uma mensagem divulgada nas redes sociais alertava para a possibilidade de jovens e crianças que usam óculos receberem um súbsidio, que vai dos 62 aos 121 euros mensais. Na altura, também ao Público, a Segurança Social esclareceu que apesar de o rendimento do agregado familiar não contar para a atribuição do subsídio, como se trata de acréscimo ao abono de família, "apenas" têm acesso os agregados "cujo valor total do património mobiliário [depósitos bancários, ações, certificados de aforro ou outros ativos financeiros]" seja inferior a 104.502 euros.