Crianças de 10 e 13 anos assaltam residência em Beja

Meninos foram identificados pela GNR e entregues aos pais.

Por Miguel Curado | 09:09

Quatro crianças, com idades entre os 10 e os 13 anos, foram identificadas pela GNR de Beja e entregues aos pais por terem assaltado uma residência na localidade de Cabeça Gorda.



O crime ocorreu no sábado e, após apresentação de queixa dos proprietários, a GNR identificou os autores do mesmo dois dias depois.



Os militares realizaram três buscas domiciliárias, apreendendo uma espingarda, um punhal, uma bicicleta, um carregador de baterias, três sprays de pintura, um rádio portátil, uma serra elétrica e outras ferramentas.



As detenções foram comunicadas ao Tribunal de Família de Beja.