Crianças em perigo no rio Tejo em Almeirim após serem arrastadas para a água

Quatro familiares, entre eles duas crianças, estiveram este domingo em pré-afogamento no rio Tejo. Os menores, entre os 4 e os 7 anos, brincavam na água com outras crianças, no Porto da Courela, em Almeirim, quando foram arrastados pela forte corrente.O pai e o avô, de 39 e 68 anos, aperceberam-se da afiliação e lançaram-se à agua para os salvar. O mais novo acabou ferido com gravidade.Os dois adultos foram assistidos no local pelos Bombeiros de Almeirim e transportados ao Hospital de Santarém. As crianças não ficaram feridas.