Nove crianças e condutor feridos num despiste de autocarro em Felgueiras

O despiste de um autocarro de transporte escolar provocou 10 feridos, entre os quais nove crianças, ao final da tarde desta quarta-feira, em Sousa, Felgueiras.

O alerta para o acidente foi dado às 19h24.





Para o socorro foram mobilizados 31 operacionais, incluindo os Bombeiros de Felgueiras e duas equipas médicas de emergência e reanimação do INEM.Os feridos são o motorista e nove crianças. Sofreram todos ferimentos considerados leves.Quatro das crianças e o motorista foram hospitalizados em Guimarães e os restantes cinco menores em Penafiel.

A GNR esteve no local e investiga as causas do despiste