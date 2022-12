Crianças entre os três feridos graves em acidente no IC2 em Rio Maior

Três pessoas ficaram gravemente feridas depois da violenta colisão entre um veículo ligeiro e um veículo pesado de mercadorias, no IC2, em Rio Maior. A via está cortada há várias horas devido ao acidente.No carro seguia um pai, de 37 anos, e os dois filhos, de 11 e 13 anos. Foram levados para o Hospital de Santa Maria e estão em estado crítico.O condutor da carrinha de mercadorias apresentou ferimentos ligeiros.Os destroços causados pela colisão permanecem na via e, por isso, o trânsito mantêm-se condicionado.As autoridades aguardam a chegada da Assitência em Viagem para rebocar estes destroços da estrada.