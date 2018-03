Crianças intoxicadas em Borba recuperam em Lisboa

Meninas de 14 e 8 anos foram resgatadas de quarto em que a mãe morreu por inalar o fumo de um braseiro.

Por Sérgio A. Vitorino | 12:15

As duas meninas, uma de 14 e outra de 8 anos, que foram resgatadas este domingo, em Borba, de um quarto em que a mãe morrera intoxicada por um braseiro, estão ser tratadas à inalação de fumos em Lisboa.



As crianças deram entrada pelas 18h00 deste domingo no Centro de Medicina Hiperbárica, da Marinha, localizado no Campus de Saúde Militar (Hospital das Forças Armadas, Lumiar).

Realizaram um primeiro tratamento pouco depois e no final, pelas 22h00, foram para a Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra).

Está previsto, por indicação dos médicos do Centro de Medicina Hiperbárica, que lá regressem hoje, por volta das 12h00, para segunda sessão de tratamento na câmara hiperbárica.