Crianças retidas nos aeroportos “além do tempo razoável”

Provedora de Justiça alertou esta quinta-feira para "situações dramáticas".

08:38

A provedora de Justiça alertou esta quinta-feira para "situações dramáticas" nos centros de detenção temporária dos aeroportos, onde constatou, nomeadamente, a presença de "crianças que lá estavam retidas para além do tempo que seria razoável".



Numa entrevista à agência Lusa, Maria Lúcia Amaral mostrou-se também preocupada com os presos e disse que está a elaborar um plano de ação para as cadeias de modo a distinguir aquelas especialmente problemáticos e definir um plano de visitas.



Maria Lúcia Amaral assumiu funções há um ano.