Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Crianças vestem a pele de modelos em calendário solidário de Vila Verde

Menores surgem com brinquedos tradicionais e alertam para a importância de brincar.

Por Fátima Vilaça | 08:49

No calendário de 2018, homens e mulheres - todos funcionários da Câmara de Vila Verde - deram corpo a uma ideia que pretendia ajudar as famílias mais pobres do concelho.



A venda foi um sucesso e, por isso, a autarquia decidiu repetir a ideia. Mas os modelos escolhidos, desta vez, foram os filhos dos colaboradores do município.



Quinze crianças, todas com menos de seis anos, dão imagem a um calendário solidário e uma agenda - que, além de ajudar, visa também passar a mensagem da importância do brinquedo e do ato de brincar.



Os pequenos modelos fotográficos usam todos roupas da Namorar Portugal - uma marca registada inspirada nos lenços dos namorados - e utilizam brinquedos tradicionais, património da Casa do Brinquedo e da Brincadeira, onde decorreu a sessão fotográfica.



"Juntámos a vertente solidária à vertente didática, angariando verbas para quem mais precisa, chamando a atenção para a importância do brinquedo e do brincar", referiu a vereadora da Educação, Cultura e Ação Social de Vila Verde, Júlia Fernandes, madrinha deste projeto.



As verbas angariadas com a venda do calendário e da agenda revertem integralmente para as lojas sociais de Vila Verde, que apoiam as famílias mais vulneráveis e em risco de exclusão social. Cada calendário custa dois euros e as agendas são vendidas a sete euros e meio.



No ano passado, a iniciativa conseguiu angariar 1800 euros. Júlia Fernandes acredita que, este ano, o valor poderá ser ultrapassado. "É dinheiro que pode fazer toda a diferença para as famílias que passam por dificuldades", afirmou a vereadora.



O calendário e a agenda estão à venda na câmara municipal e em diversos locais do concelho de Vila Verde.