No dia 8 de abril de 2015, João Barata matou o filho de apenas 5 meses com uma facada no coração. O país ficou em choque. Antes de cometer o crime, o homem ligou várias vezes para a companheira e numa das videochamadas mostrou a faca de cozinha de onze centímetros junto à barriga do bebé. Atualmente com 40 anos, João continua a cumprir pena de 23 anos no estabelecimento prisional de Lisboa.