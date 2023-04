Portalegre, Évora e Santarém foram os distritos em que o crime mais cresceu no ano passado. Braga, Vila Real e Bragança aqueles em menos subiu. E só uma região – Açores – teve uma redução no número de crimes registados, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna 2022. A violência doméstica domina o mapa da criminalidade e só não está na lista dos três crimes mais cometidos por distrito em Bragança e Faro, tal com já acontecia no ano anterior.









