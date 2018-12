Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Crime económico e corrupção disparam em 2018

Bancos caçaram 126 milhões de euros do branqueamento.

09:27

O crime de corrupção e a criminalidade conexa (abuso de poder, branqueamento de capitais, gestão danosa, entre outros) está a crescer em Portugal.



Segundo o relatório ‘Corrupção e criminalidade conexa’ do Ministério Público, esta segunda-feira revelado e que se reporta ao período entre 1 de novembro de 2017 e 31 de outubro de 2018, foram abertos 3423 novos inquéritos, sendo que 1358 diziam respeito ao crime de corrupção.



No entanto, apenas foram deduzidas 24 acusações. "Merece destaque o aumento percentual de cerca de 57,7% do número de inquéritos instaurados por crime de corrupção, relativamente ao ano 2016/2017", disse a procuradora-geral da República, Lucília Gago, na sessão de encerramento de um debate na Universidade de Évora.



Um outro dado significativo relacionado com este tipo de criminalidade é o que diz respeito às operações de prevenção do branqueamento de capital realizadas pela Banca.



Entre 1 de janeiro a 31 de outubro deste ano foram suspensas operações bancárias no valor de 126 milhões de euros, que compara com pouco mais de nove milhões em 2017.