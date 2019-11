“Crime monstruoso” deixa avô na cadeia

Temia deixar de ver o pai, com quem tinha uma forte ligação e apenas estava de 15 em 15 dias. Por isso, a menina, na altura com 10 anos, calou os abusos sexuais cometidos pelo próprio avô paterno, na casa em que este vivia, em Santo Tirso.Só em março deste ano, quando as notas baixaram na escola, é que contou todo o horror, ao ser confrontada por uma professora. O pedófilo, que está na cadeia, foi esta quinta-feira condenado no tribunal de Matosinhos a oito anos e meio de prisão. Tem ainda de pagar 50 mil euros à mãe da menor."Foi um horror o que o senhor praticou com a sua neta. Este crime, cometido em seio familiar, é monstruoso. O senhor sabia o que estava a fazer. Isto só demonstra a sua personalidade malformada e o desamor pela sua neta. Foi um crime cometido na casa onde vivia a sua mulher e o seu filho, pai da vítima", disse a juíza Fernanda Amaral.O arguido, de 59 anos, confessou os abusos em tribunal. Foi condenado por 10 crimes de abuso sexual de crianças agravado. Os factos foram praticados sempre que o indivíduo e a neta estavam sós em casa, entre o verão de 2017 e março deste ano.A menina continua a ser seguida em Psicologia e Psiquiatria. "Ficámos pasmados e chocados quando vieram várias testemunhas prestar solidariedade neste tribunal ao arguido. Disseram que era bom avô, bom pai e um marido exemplar. E esta menor? Ela culpou-se por tudo isto. E ainda teve de tolerar este homem cheio de qualidades", ironizou a magistrada.