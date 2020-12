Crime no aeroporto com ucraniano morto à pancada desmantela o SEF

O caso da morte à pancada do imigrante ucraniano Ihor Homeniuk, no Aeroporto de Lisboa, a 12 de março e após dois dias de “tortura” às mãos de três inspetores do SEF - que começam em janeiro a ser julgados por homicídio -, conduziu ontem à demissão, “a seu pedido”, da diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Cristina Gatões.O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou a “reestruturação” do SEF, desmantelando a organização atual dessa polícia. Fontes ouvidas pelo CM antecipam como “muito provável” que o trabalho policial nas fronteiras e o combate ao tráfico humano passe para a esfera de outra polícia (PSP ou GNR), numa “redefinição” que o MAI quer concluída em seis meses.