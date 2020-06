Crimes com facas, agressões e homicídios aumentam em Lisboa

O assassinato à facada de um rapaz de 15 anos, no Areeiro, centro de Lisboa, por outro de 14, numa luta combinada pela internet, foi um dos mais recentes e mediáticos. Os crimes com facas, incluindo agressões e homicídios, estão a aumentar este ano na área do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis). Isto apesar dos quase três meses de confinamento que fizeram, nesse período, baixar as denúncias.





CM, a PSP não dá os números, nem fornece explicações. Refere que entre 1 de janeiro e 15 de junho deste ano, no caso dos crimes contra a integridade física e homicídios, “os dados confirmam um ligeiro aumento” em relação a 2019.



Questionada pelo, a PSP não dá os números, nem fornece explicações. Refere que entre 1 de janeiro e 15 de junho deste ano, no caso dos crimes contra a integridade física e homicídios, “os dados confirmam um ligeiro aumento” em relação a 2019.

A PSP diz que, nesse período, há 259 registos de roubos envolvendo armadas brancas. São mais 39 crimes (+17,7%) em relação a 2019. “Grande parte dos registos estão relacionados com roubos na via pública, sendo que o aumento registado foi nos roubos a edifícios comerciais ou industriais, cujo diferença representa um aumento de 13 registos a mais em comparação com igual período do ano transato”, responde ao CM.





Entre 1 de janeiro e 15 de junho foram apreendidas 489 armas brancas associadas a crimes, mais 233 (+91%). O Cometlis policia dois milhões de pessoas em nove concelhos (Cascais, Oeiras, Sintra, Amadora, Lisboa, Odivelas, Loures, Vila Franca de Xira e Torres Vedras).