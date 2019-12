Crimes com facas aumentam 10,4% nos primeiros meses do ano

Crimes cometidos com armas brancas

Um jovem de 15 anos esfaqueou este domingo um adolescente de 13 anos, na Calçada do Monte, Lisboa, para lhe roubar um telemóvel no valor de 900 euros. Os crimes com recurso a armas brancas aumentaram 10,4%, na Grande Lisboa, nos primeiros nove meses deste ano, em comparação com o ano passado.Dados oficiais da PSP, obtidos pelo, revelam que entre janeiro e setembro foram registados 391 crimes com facas, a esmagadora maioria roubos a pessoas na via pública."Existem inúmeras razões que podem causar o aumento destes crimes. Neste momento, não é do conhecimento da PSP nenhuma razão plausível que justifique este aumento ou sequer que exista alguma razão para tal", afirma aofonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, que policia nove concelhos (Cascais, Oeiras, Sintra, Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas, Vila Franca de Xira e Torres Vedras) e quase dois milhões de pessoas.A diferença é quase toda suportada pelo aumento das agressões simples com facas: dispararam 75%, para 63 casos (mais 27) na área do Cometlis. As graves também aumentaram para 30. Da mesma forma, aumentaram para o dobro as facas apreendidas.