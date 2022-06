O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, disse esta segunda-feira que quer integrar elementos da Escola Superior de Saúde num grupo de trabalho, cuja constituição já ordenou, e que visa estudar as causas do aumento da criminalidade juvenil.



Depois de o Relatório Anual de Segurança Interna de 2021 ter mostrado um aumento do crime grupal de 7,7% e do crime juvenil de 7,3%, face a 2020, os números deste ano, que envolvem essencialmente jovens entre os entre os 15 e os 25 anos, mantêm-se em crescimento.









