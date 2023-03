O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, avançou esta sexta-feira que se registou um aumento de 2,4% na criminalidade geral em 2022, comparativamente com 2019 (último ano antes da pandemia). Mas, no entanto, a criminalidade grave diminuiu 7%."Dos crimes [graves] que mais reduz, é aquele que mais contribui para a criminalidade grave, que é o roubo. Ou seja, há menos 12% no roubo e no furto, comparativamente com 2019", acrescentou o governante.