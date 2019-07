Criminosos enganam-se no alvo e fazem emboscada violenta a inocente em Valongo

Um homem de 28 anos foi alvo de uma emboscada, ao que tudo indica por engano, na manhã de quarta-feira, em Alfena, Valongo. A vítima diz ter sido confundida com um homem envolvido numa burla - relacionada com a compra de um carro - e que terá lesado os suspeitos deste crime.Convictos de que tinham encontrado um dos responsáveis, aqueles quatro homens e uma mulher agrediram com grande violência a vítima, e ainda a terão tentado atingir a tiro."Estava num carro com amigos quando eles apareceram. Um apontou a arma ao condutor e obrigou-o a abrir a porta. Deram-me muitos murros e apontaram uma pistola às minhas costas. Tentaram disparar três vezes, mas a arma encravou. Usaram depois a pistola para me agredir e continuaram a dar-me murros", diz a vítima.Os autores da emboscada compraram um carro em 2018, mas foram enganados. A pessoa que lhes fez a venda enganou a primeira proprietária da viatura, tendo passado um cheque sem cobertura. A mulher mandou apreender o veículo e os suspeitos ficaram sem dinheiro e sem viatura. Queriam agora que a vítima lhes desse 6500 euros."Esse negócio foi feito numa gasolineira. Eles viram a videovigilância e dizem que eu sou a pessoa que estava a acompanhar o burlão, mas é mentira", acrescenta o homem, a quem o grupo roubou o carro.Ao, Carlos Macanjo, advogado da vítima, disse que foi feita uma queixa na GNR, tendo o caso passado depois para a Polícia Judiciária do Porto.