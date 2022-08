As redes sociais são cada vez mais terreno fértil para burlas que têm por objeto animais de estimação, como cães, gatos ou papagaios, que alegadamente correm perigo de vida, ou que por um imprevisto os donos são obrigados a entregar a quem deles cuidar.





A presidente da Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, Maria do Céu Sampaio, reconhece que esta é uma prática recorrente, em que “por regra é contada uma história comovente sobre um cão, sendo lançado o apelo para a entrega de 200 a 300 euros para pagamentos de transporte do animal para uma outra família”.