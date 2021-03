Cronologia do homicídio de Luís Grilo: Da traição à morte

O romance entre Rosa Grilo e Luís Grilo nasceu na escola segundária tendo mais tarde vindo a reencontrar-se já na vida adulta. O casal viveu uma paixão que acabou num dos crimes mais marcantes dos últimos anos em Portugal.Rosa e António Joaquim arriscaram tudo com um plano que julgaram infalível mas que acabou provavo, passo a passo, no Supremo Tribunal.Os dois acabaram condenados a pena máxima: 25 anos de cadeia.De 1998, quando Rosa casou com o triatleta, até dia 25 de março de 2021, o dia em que a viúva foi condenada pelo homicídio do marido., ao detalhe, a cronologia da paixão que levou ao crime sangrento.