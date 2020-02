Cruz Vermelha reforça INEM com ambulâncias e operacionais para dar resposta a coronavírus

A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) vai reforçar o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) com ambulâncias e operacionais, melhorando assim a capacidade de resposta ao novo vírus da China, Covid-19. Segundo apurou o CM, o protocolo de colaboração entre as duas entidades já avançou.



A medida está incluída no plano de contingência para o novo coronavírus, já ativo em Portugal,...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento