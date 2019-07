Cruzamento perigoso em Castro Marim leva autarquia a tomar medidas

Uma colisão grave que fez sete feridos, segunda-feira ao fim do dia, foi apenas o mais recente acidente no cruzamento da praia Verde, na EN125, em Castro Marim. Mas o local é conhecido pelos perigos e a situação piora no verão, com a chegada de turistas à região.Está prevista a construção de uma rotunda, mas a obra está inserida na requalificação da EN125, que ainda não chegou aquele troço devido a um imbróglio legal entre a empresa concessionária e a Infraestruturas de Portugal (IP)."Face ao atraso do início da requalificação, em 2018, a própria câmara tentou construir uma rotunda e a IP até autorizou.Adquirimos o equipamento e contratualizámos um empreiteiro mas, passados dois dias, o processo foi negado também pela IP", explicou aoo autarca Francisco Amaral, que se mostra receoso com a falta de segurança no local."A EN125 está num estado lastimável, sem bermas e sem rotundas, mas este cruzamento é particularmente perigoso, especialmente no verão, quando há muito mais trânsito. De uma vez por todas convém resolver esta situação antes que aconteça algo mais grave".Para minimizar o risco, nos verões tem sido colocada uma patrulha da GNR no local quando há mais trânsito - na hora de chegada e de saída da praia. Esse serviço, pago pela autarquia e associação de moradores local, começa em agosto.O atraso na requalificação da EN125 e o facto daquele troço ainda estar sob alçada da concessionária - que já anunciou a intenção de rescindir o contrato - terão motivado a recusa da IP à intenção da câmara de construir a rotunda.