CTT "reiteram dados" das reclamações e rejeitam acusações da Anacom

Empresa reagiu a uma nota do regulador, rejeitando "a divulgação de informação enganosa".

Por Lusa | 18:59

Os CTT rejeitaram esta terça-feira as acusações de divulgação de "informação enganosa" por parte da Anacom e "reiteram" os dados das reclamações conhecidos em 13 de fevereiro.

Em comunicado, a empresa reagiu a uma nota do regulador, rejeitando "a divulgação de informação enganosa" e reiterando "os dados divulgados no passado dia 13 e complementados esta terça-feira".

"Os CTT divulgaram a variação do total de reclamações e pedidos de informação, tal como referido no comunicado do passado dia 13. Esta terça-feira os CTT detalharam essa informação, confirmando que o total de pedidos de reclamações e de pedidos de informação caíram 7%, correspondendo a um aumento de 9% das reclamações em sentido estrito", lê-se na mesma nota.