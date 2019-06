Cuidado com o excesso de velocidade. PSP aumenta fiscalização a partir de quinta-feira

A PSP vai intensificar a partir de quinta-feira a fiscalização ao excesso de velocidade, sobretudo nos locais onde se registam mais acidentes, com o objetivo de prevenir e reduzir a sinistralidade rodoviária, indicou hoje aquele polícia.Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública adianta que a "operação Pela Vida, Trave!" vai decorrer em todo o país até 24 de junho e é centrada no controlo da velocidade.A PSP sustenta que a capacidade de perceção visual do condutor diminuiu à medida que a velocidade aumenta, ficando o campo visual reduzido e o risco aumenta.Durante a operação, a polícia vai ter uma "atitude preventiva, proativa e dissuasora da sinistralidade rodoviária" através do aumento e intensificação das ações de fiscalização de trânsito devidamente planeadas e especialmente direcionadas para a fiscalização do cumprimento dos limites de velocidade.A PSP registou nos primeiros quatro meses do ano na sua área de patrulhamento, os centros urbanos, 5.090 acidentes com vítimas (um aumento de 9.2% face ao mesmo período de 2018), que provocaram 52 vítimas mortais (+116,7%), 237 feridos graves (-4,4%) e 5.994 feridos ligeiros (+10,9%).