Cuidadores deixam idosos sem higiene

Cinco suspeitos de maus-tratos foram constituídos arguidos.

Por Manuel Jorge Bento e Francisco Manuel | 08:37

Cuidavam de cinco idosos e sujeitavam-nos a más condições de higiene, em duas casas que não reuniam os requisitos adequados.



Os três homens e duas mulheres, com idades entre 40 e 85 anos, foram apanhados pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas da GNR de S. João da Madeira por maus-tratos a idosos. As vítimas foram encaminhadas pela Segurança Social de Aveiro para lares residenciais de várias instituições.



Dos cinco arguidos, dois eram os proprietários das habitações, outros dois angariavam idosos e um outro dedicava-se a obter comparticipações do Serviço Nacional de Saúde, utilizando receitas médicas e vinhetas falsas.



Os militares da GNR encontraram ainda um cunho e contra-cunho de selo branco de notariado, usados para falsificar documentos oficiais.



Em quatro buscas, realizadas segunda-feira, em Oliveira de Azeméis, Estarreja e Albergaria-a-Velha, foram apreendidas uma arma de fogo, três armas brancas e ainda cinco computadores.



Os cinco suspeitos ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.