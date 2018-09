Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cuidadores roubam casal nos tratamentos

Profissionais foram contratados para ajudar um doente terminal e a mulher, invisual.

Por Paulo Jorge Duarte | 09:10

Um homem e uma mulher, ambos de 37 anos, foram identificados pela PSP pela autoria de furtos no interior da residência de um casal, ele com 71 anos e ela de cerca de 80, na cidade de Espinho. O caso ganha contornos ainda mais censuráveis pelo facto de os autores do crime serem os cuidadores profissionais contratados para ajudarem as vítimas na habitação.



O caso ocorreu durante o passado mês de agosto. A idosa, invisual, tinha a ajuda, em casa, do companheiro, até que foi diagnosticada a este último uma doença terminal. A família recorreu a uma empresa tendo em vista que fosse prestada ajuda a ambos, com maior preocupação aos cuidados paliativos para o homem, que ficou acamado e morreu há duas semanas.



Porém, os dois funcionários - que terão uma relação amorosa - aproveitaram os momentos de serviço para se apropriarem de várias peças em ouro (três mil euros) e ainda dinheiro, em valor total por quantificar.



A família estranhou o desaparecimento das joias e participou a situação à PSP local, que conseguiu localizar os artigos - dois anéis, quatro brincos, uma aliança, um fio e uma medalha - numa loja de compra e venda de ouro. Após diligências, os agentes chegaram aos dois suspeitos - que estarão envolvidos noutros casos -, ele de Santa Maria da Feira e ela residente no concelho de Vila Nova de Gaia, tendo sido ambos identificados.



Em comunicado, a PSP assegura que a investigação ainda se encontra a decorrer.