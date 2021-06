Ver comentários

Foram oito as mulheres que aceitaram contar a sua história, mas a Polícia Judiciária defende que são dezenas de vítimas ao longo dos últimos anos. Em comum têm o culto do Deus supremo, que era incutido pelo guru Amrita Rája - ou Jorge Veiga e Castro, se atentarmos ao nome que está no Cartão de Cidadão - e que se autoproclamou Grande Mestre Internacional do Yoga.