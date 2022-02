Culturista vendia esteroides a clientes de ginásio

Um praticante de culturismo, também dono de um ginásio em Algés, Oeiras, foi detido pela Polícia Judiciária por tráfico de substâncias dopantes que importava da Bulgária.A investigação, que durou menos de uma semana, permitiu aos inspetores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ caçar o suspeito na posse de 31 mil comprimidos e sete mil doses injetáveis de testosterona, nandrolona e outras substâncias proibidas pela nova Lei Antidoping, que entrou em vigor a 1 de janeiro. Até então era necessário comprovar que estes produtos eram usados por atletas federados para que o traficante incorresse no crime de tráfico de substâncias proibidas, o que mudou com a nova lei.apurou, o material apreendido poderia valer mais de 10 euros por cada dose.As substâncias apreendidas tinham sido enviadas pelo correio desde a Bulgária no início da semana passada, altura em que a PJ começou a investigar o caso. Este tipo de drogas levou o ator Ângelo Rodrigues a ser internado nos Cuidados Intensivos em 2019 devido a uma infeção generalizada após injetar testosterona nas nádegas.