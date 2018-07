Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cúmplice de Rúben Semedo entrega-se à PJ

Edilson Monteiro entregou-se à PJ no café da mãe, em Sintra.

Por J.T. | 09:53

Foi detido e já está em prisão preventiva o segundo cúmplice do futebolista Rúben Semedo, ex-Sporting, num crime cometido em Valência, Espanha.



Edilson Monteiro entregou-se à PJ no café da mãe, em Sintra.



Na semana passada, um outro cúmplice, Fábio Biai, foi capturado pela participação no mesmo caso.



Foi extraditado, presente ao juiz, e ficou em liberdade. O mesmo deve acontecer com Edilson.



Rúben Semedo está em liberdade após pagar fiança.