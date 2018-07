Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cúmplice de Semedo extraditado

Edilson Monteiro, um dos dois cúmplices do futebolista Rúben Semedo (ex-jogador do Sporting) no roubo, sequestro e tentativa de homicídio de um homem em Valência, Espanha, vai ser extraditado esta segunda ou terça-feira para o país vizinho.



O homem entregou-se à Judiciária no café propriedade da mãe, em Rio de Mouro, Sintra. Fê-lo uma semana depois de a PJ ter detido o outro cúmplice, Fábio Biai.



Edilson está detido e vai ser entregue às autoridades espanholas. Será então ouvido por uma juíza que, à semelhança do que fez com Biai, o deverá deixar em liberdade, mas com a obrigação de apresentações na polícia. Rúben Semedo também está em liberdade, após pagar fiança de 30 mil euros.