Cumprimenta idosa e atropela-a em seguida

Parei para cumprimentar as duas senhoras e, quando arranquei, ouvi tudo aos gritos. Eu não sei como isto aconteceu. Não consigo explicar." Ainda em choque, o condutor de 78 anos tentava encontrar explicações para o trágico acidente, na tarde desta quinta-feira, em Golães, Fafe, que matou Rosa Martins, de 80 anos.

A idosa caminhava com uma amiga na estrada municipal, no centro da freguesia, quando foi arrastada pelo carro do amigo de infância - que tinha parado para a cumprimentar. A mulher que seguia com a vítima mortal também ficou em estado de choque, após ter visto a amiga ser arrastada, debaixo do carro.

E foram os gritos desta idosa que fizeram o condutor parar. Só então percebeu o que tinha acontecido. O homem, natural de Golães, mas a residir em Guimarães, tinha estado em casa de uma familiar a combinar a ceia de Natal.



Assim que saiu da casa, viu as duas conhecidas na via, abrandou a marcha para falar com elas e, ao arrancar, terá atirado Rosa Martins para o chão e arrastou-a. A idosa, solteira e sem filhos, foi assistida no local pelos Bombeiros de Fafe, mas não resistiu aos ferimentos.