Cunha Ribeiro pede duplex de 210 mil euros a Lalanda e Castro

Cunha Ribeiro, gestor público da Saúde, terá pedido a Lalanda e Castro, ex-presidente da farmacêutica Octapharma, um duplex de 210 mil euros, no Porto, como contrapartida no alegado esquema que ambos traçaram para dar a esta empresa o monopólio de fornecimento de plasma.O Ministério Público, que os acusa de corrupção, destaca ainda outro imóvel que foi adquirido pela Convida - empresa de Lalanda que também foi acusada.Trata-se de um apartamento de luxo no edifício no qual viveu José Sócrates em Lisboa.