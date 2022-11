‘Cunhado’ de José Sócrates é o novo comandante-geral da GNR

O novo comandante-geral da GNR, tenente-general José Santos Correia, é irmão mais velho de Lígia Correia, namorada do antigo primeiro-ministro José Sócrates, que também assumiu funções de assessora em gabinetes do seu executivo, noticia a revista ‘Sábado’.O tenente-general José Santos Correia, que tomou posse esta semana, era até agora número dois na hierarquia da Guarda. Inicia um mandado que pode ser de apenas dez meses, uma vez que atinge o limite de idade para o cargo em setembro. Deverá ser o último oficial do Exército à frente da GNR.