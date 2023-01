Cunhado de Filipe Silva levanta novas suspeitas sobre desaparecimento

O cunhado de Filipe Silva levantou novas suspeitas sobre o desaparecimento e diz que no dia 30 de dezembro, Filipe estaria à espera de alguém. Acrescenta ainda que nesse mesmo dia, o cunhado foi visto a conduzir uma carrinha preta que não era dele e que ainda não foi localizada.Filipe estava com o telemóvel quando desapareceu. O aparelho esteve ligado durante quatro dias, mas nunca atendeu as chamadas.A população de Alcorochel juntou-se, este domingo, nas buscas pelo homem de 40 anos. Segundo conta a mulher, Filipe Silva não deu sinais que queria sair de casa. O homem sofria de um problema no joelho e por isso não podia percorrer grandes distâncias a pé. Estava de baixa médica há cerca de um ano.e Joaquim Silva contou que estava à espera do filho para almoçar, mas ele nunca apareceu.