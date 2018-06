Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Curso de chefes da PSP sob suspeita

Candidato teve acesso à prova antes dela se realizar.

Por Miguel Curado | 09:00

O curso de formação de chefes da PSP está, mais uma vez, sob suspeita. O CM teve acesso a um email, trocado a 19 de abril entre dois candidatos, no qual o remetente envia ao destinatário o enunciado da prova de cultura geral, alguns dias antes do teste se realizar.



Contactada pelo Correio da Manhã, a PSP não comentou esta suspeita de fraude. No entanto, o CM sabe que as notas altas da prova – constituída, na sua maioria, por perguntas sobre a obra de Luís de Sttau Monteiro, ‘Felizmente há Luar’ – obtidas na área de Lisboa e nos Açores, geraram desconfiança.



Neste momento, está a ser finalizada a lista de 200 alunos do curso de formação de chefes, que deverá iniciar-se em setembro, na Escola Prática de Polícia de Torres Novas.