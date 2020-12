Curto circuito causa incêndio e destrói quarto de casa em Lisboa

Um incêndio deflagrou este sábado de manhã num apartamento na rua Dom Rodrigo da Cunha, em Lisboa. O fogo teve início num curto circuito dentro de um quarto do rés-do-chão do prédio. Apesar do susto ninguém ficou ferido.Uma moradora revelou aoque conseguiu "retirar todos os familiares para o exterior e, de seguida, alertar todos os outros moradores". Em segundos "o fogo consumiu o quarto da habitação". O incêndio ficou circunscrito ao apartamento.No local estiveram cerca de 26 operacionais e seis viaturas dos Sapadores de Lisboa, a Proteção Civil e a PSP.