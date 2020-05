Um curto circuito num posto de transformação da EDP, na Calçada do Carmo, em Lisboa, está a cortar a circulação na zona desde as 17h20 desta segunda feira.



Seis elementos do Regimento de Sapadores foram mobilizados para o local e aguardam a chegada de um piquete da EDP para repor a normalidade.





Populares adiantam ter ouvidos duas explosões, mas os bombeiros minimizam a situação e garantem que não há qualquer ferido ou dano.