Curto-circuito obriga a evacuar lojas e edifícios no centro de Lisboa

Um curto-circuito na avenida Columbano Bordalo Pinheiro obrigou à evacuação de várias lojas e edifícios na tarde desta quinta-feira.



No local estão 14 elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e da Proteção Civil apoiados por três viaturas. Funcionários da EDP também estão no local.



Como a operação ainda está em curso não foi possível obter mais dados sobre a situação, que está a condicionar também a circulação de trânsito entre a Praça de Espanha e Sete Rios.



Segundo o Chefe de Operações dos Sapadores de Lisboa o curto-circuito aconteceu num posto de transformação no exterior do edifício que provocou muito fumo nos parques de estacionamento do -1 e -2 e que levou à necessidade de evacuar o edíficio mas confirma que não houve incêndio. "Não há danos materias nem vítimas a registar", remata.



O alerta foi dado às 15h05.