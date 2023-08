D. Américo Aguiar visita bombeiros feridos em despiste em Baião

da corporação de Vila Meã que ficaram

para o combate a um incêndio em Baião.



O Capelão Nacional dos Bombeiros Portugueses revelou que os operacionais estão em recuperação e a receber tratamento no Hospital Padre Américo. "A eles a minha homenagem e gratidão".

D. Américo Aguiar visitou, esta quarta-feira, os quatro bombeirosferidos quando seguiam"Aproveito para exortar a todos os Portugueses comportamentos responsáveis atendendo às altas temperaturas e aos ventos. Apelo a toda a colaboração com as Autoridades da Proteção Civil e de Emergência. Todo o apoio aos nossos bombeiros".D. Américo Aguiar pede para que se olhe para o exemplo dos outros países, no continente europeu e americano, "para entendermos que estes novos tempos obrigam a comportamentos para com a floresta de maior é enorme responsabilidade"."Todo o cuidado é pouco. A responsabilidade dos fogos é de todos", acrescentou.