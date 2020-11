Um guarda da cadeia de Ponta Delgada, Açores, foi alvo de um golpe de mata-leão e golpeado com um espeto, por um recluso que se recusou a abandonar o bar e regressar à cela.





As agressões ocorreram no sábado à tarde. Depois de ouvir a ordem para sair do bar, o preso projetou fumo de cigarro para a cara do guarda. Este pediu a ajuda de um colega, e quando começavam a levar o recluso para a cela, foram abordados por outros.O preso foi sujeito a processo disciplinar e já está numa cela de separação.