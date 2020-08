Dá socos ao filho à frente da GNR em Santa Maria da Feira

Dois homens foram detidos pela GNR e ficaram com pulseira eletrónica após ameaçarem e agredirem familiares, no Norte do País. Num dos casos, um indivíduo, de 62 anos, atacou a soco a mulher, de 58, e o filho, de 37, em Lourosa, Santa Maria da Feira.



Mesmo à frente dos militares, desferiu murros no descendente. Já em Vila Pouca de Aguiar, o agressor era um jovem de 20 anos, visivelmente embriagado, que ameaçava a mãe, de 66, depois de ter exercido violência psicológica sobre a vítima, de forma reiterada, desde 2016.

Os dois agressores foram detidos, no domingo, por violência doméstica. Em Lourosa, os militares da GNR verificaram que a mulher do suspeito apresentava vários hematomas no rosto. A vítima tinha sido atacada, juntamente com o filho, depois de agressões verbais.



Presente a juiz , o homem ficou obrigado a afastar-se da casa e controlado por pulseira eletrónica. No caso de Vila Pouca de Aguiar, a GNR confirmou que a mãe do agressor estava em pânico e temia pela vida.



O jovem, bastante alterado, ficou proibido de se aproximar da vítima e também será controlado à distância.