Dá tiro a traficante por piropo a mulher

Um piropo à mulher de um traficante de droga de Setúbal, em agosto passado, acabou com um outro homem relacionado com a venda e consumo de drogas a ser baleado no peito, quase lhe provocando a morte. Quando teve alta, foi detido pela PSP, que o investigava por tráfico, e posto em prisão preventiva. O atirador foi agora apanhado pela PJ de Setúbal e também já foi encaminhado pelo juiz para a cadeia.Segundo apurou ojunto de fonte policial, o atirador, de 38 anos (a mesma idade da vítima), confessou ter-se desfeito da pistola do crime atirando-a ao rio Sado.Nas buscas aos três locais onde o detido costumava pernoitar - razão pela qual foi difícil de localizar durante algum tempo -, a PJ acabou por apreender mais de um quilo de heroína e ainda crack, cocaína e anfetaminas - 10 mil doses no total, avaliadas em mais de 30 mil euros. Os investigadores apanharam ainda perto de mil euros em numerário.O crime ocorreu num bairro da cidade de Setúbal, junto a uma construção abarracada onde o homem costumava traficar droga. Mandou uns piropos à mulher do traficante. Este respondeu a tiro, atingindo-o no tórax. Apesar de ter corrido risco de vida, o baleado acabou por recuperar e esteve pouco tempo em liberdade até ser detido pela PSP.O agressor nunca chegou a fugir. Esteve resguardado entre as três casas, uma delas habitação social atribuída pela Câmara de Setúbal e outra num bairro clandestino conhecido como Quinta da Parvoíce, também na cidade. A mulher esteve com ele a maior parte do tempo.Este homem detido pela PJ foi esta quinta-feira à tarde presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Setúbal, indiciado por homicídio qualificado na forma tentada. Foi colocado em prisão preventiva por ordem do juiz de instrução criminal.