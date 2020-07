Dá tiro em vizinho por quintal sujo

Os problemas entre vizinhos, em Argoncilhe, concelho de Santa Maria da Feira, já eram conhecidos há bastante tempo. Durante mais uma altercação entre os dois homens, de 33 e 82 anos, por causa da limpeza de terrenos, o mais novo ficou ferido, com gravidade, na sequência de um disparo de arma de fogo. Há, no entanto, duas versões diferentes quanto ao autor do tiro - ambos os envolvidos negam tê-lo feito.





CM Manuel Ribeiro.



O caso ocorreu por volta das 10h30. “O meu genro foi confrontar o vizinho por causa da limpeza dos quintais e só sei que foi baleado. A minha filha telefonou-me aflita e eu encontrei-o já deitado na cama, a perder sangue pela zona da virilha”, contou aoManuel Ribeiro.

Outros moradores sublinham ter também queixas do mais velho dos intervenientes neste caso. “Tentei falar com esse mesmo vizinho por causa de um cheiro nauseabundo e por causa da vegetação no quintal. Insultou-me e ainda me apontou uma arma”, relatou João Costa.





A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Feira foi chamada ao local, com a vítima, depois de estabilizada, a ser transportada pelos Bombeiros de Lourosa para o hospital da cidade.





O idoso foi levado para o posto da GNR de Lourosa embora esta segunda-feira ainda não houvesse certezas sobre a autoria do disparo no meio da discussão. Tratando-se de uma situação com arma de fogo, a investigação do caso passou para a Polícia Judiciária, que também esteve no local a fazer diligências.