Dá tiro na companheira em Silves e fica preso

Um homem, de 58 anos, foi esta terça-feira mandado em prisão preventiva pelo Tribunal de Silves, após ter disparado um tiro de caçadeira de canos serrados contra a mulher, de 49, tendo-a ferido com gravidade num braço.



O suspeito foi detido pela GNR de Silves, mas a investigação compete agora à Polícia Judiciária. O crime ocorreu ao final da tarde de domingo, no interior da casa do casal.