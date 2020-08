Dá tiro no irmão e foge em Porsche

Um homem de 47 anos foi esta terça-feira atingido por um disparo de pistola no maxilar, feito pelo irmão, no Laranjeiro, Almada. Uma discussão recente entre ambos terá motivado o ataque e levou o agressor a procurar vingança. O autor do disparo fugiu num carro de luxo Porsche e estava ontem à tarde a ser procurado.









A vítima e a mulher estavam ambos num Peugeot, estacionado na praceta Lopes Graça, quando pelas 11h50 de ontem ocorreu o ataque. O agressor, um homem da Sobreda de Caparica, já investigado por crimes com arma de fogo, dirigiu-se à viatura do familiar. Armado com uma pistola, calibre 6.35 mm, fez pelo menos cinco disparos. Um acertou no maxilar da vítima, três foram cravar-se no interior do veículo e o quinto atingiu a chapa de um autocarro que ali passava.

O agressor fugiu a correr e entrou no Porsche que tinha estacionado perto. Quanto à vítima, ainda saiu do carro atrás do irmão. Caminhou alguns metros e caiu inanimado já na avenida 23 de Julho. Vítor Silva, testemunha, disse esta terça-feira à CMTV que parou a moto que conduzia “ao ouvir disparos”. “Vi um homem agarrado à cara. Ele sangrava muito e dizia que tinha sido o irmão a dar-lhe um tiro. A mulher e os filhos também surgiram, a dizer o mesmo. Chamei o socorro, via 112, e tentei estancar o sangue até chegarem a PSP e o INEM”, relatou. A vítima foi socorrida e depois transportada para as Urgências do Hospital Garcia de Orta, onde foi operada. O estado inspira cuidados. A PJ de Setúbal investiga.