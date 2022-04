'Dama da droga' fica 18 dias presa em Tires até entrega de documentação para extradição

O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu esta quinta-feira a validação do mandado de detenção emitido pelas autoridades brasileiras contra Nelma Kodama, a "Dama da Droga", contudo faltam documentos para formalizar a sua extradição.



Neste momento o Tribunal aguarda pelo envio dos documentos, sendo que até lá ficará dezoito dias na prisão de Tires, que é o prazo para a entrega destes.



A brasileira Nelma Kodama foi a primeira denunciante no processo ‘Lava Jato’, e foi presa no Hotel Ritz, em Lisboa - onde vivia - por suspeita de integrar uma rede internacional de cocaína.Até ao momento não há suspeitos portugueses, apenas brasileiros. Foram detidos sete no outro lado do Atlântico, apenas um no nosso país.