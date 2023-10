Daniel Galhanas, o jovem de 19 anos que morreu, na madrugada de sábado, depois de ser golpeado com uma garrafa partida no pescoço, no Bairro Alto, em Lisboa, esteve presente num dos crimes imputados a um gang que há várias semanas lança o terror nas noites de fim de semana daquela zona da capital.



O CM sabe que a Polícia Judiciária investiga a ligação entre este grupo - ativo nas zonas do Bairro Alto, Cais do Sodré e Avenida 24 de Julho, e investigado pela PSP - e a morte do jovem de Odivelas.









Ver comentários