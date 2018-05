Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família oferece 5 mil euros para encontrar idosa viva ou morta

Família faz promessa de recompensa, mesmo que mulher não esteja viva.

Por Tânia Rei | 01:30

O irmão e os sobrinhos de uma mulher de 79 anos, de Montalegre, e desaparecida há mais de um mês, estão a oferecer cinco mil euros a quem encontrar a idosa, com ou sem vida. "É um incentivo para que se continue a fazer buscas", confirmou esta segunda-feira ao Correio da Manhã, Manuel Caselas, sobrinho e afilhado.



Ana Fátima Gonçalves, também conhecida por Caselas e residente em Frades do Rio, no concelho de Montalegre, está desaparecida desde 16 de abril. As buscas então realizadas não tiveram qualquer resultado, mas o irmão, com cerca de 80 anos, nunca desistiu de procurar a familiar e continua a fazê-lo de uma forma diária.



"Nós já não temos grande esperança em encontrá-la com vida, mas queremos ter um ponto final nesta incerteza e nesta dor", descreveu Manuel Caselas, que se encontra emigrado na Suíça - outros familiares estão em Lisboa e em França.



Por acordo entre os familiares, e de forma que a não cessem as buscas, chegaram a um valor - que será pago a dividir entre todos - de cinco mil euros a atribuir à pessoa ou às pessoas que consigam encontrar a septuagenária, mesmo que já sem vida.



Desde o momento do desaparecimento que os mais próximos da mulher distribuíram cartazes pelo concelho e pela internet, apelando a que algum avistamento fosse de imediato comunicado à GNR.



Face à ausência de sinais, mais de um mês passado, optaram pela via da recompensa financeira.