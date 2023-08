Mais de 37 milhões de euros foi o valor das apreensões/arrestos efetuados pelo Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA) em 2022, em inquéritos de corrupção e outros crimes a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).Segundo o Relatório da Atividade do Ministério Público, nesse período foi significativo o valor da vantagem patrimonial constante das acusações criminais e liquidações, que superaram os 225 milhões de euros. Foi de 13,1 milhões de euros o total de valores declarados perdidos a favor do Estado.